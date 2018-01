Diretor procura atores por todo o País para novela das 9

Enquanto Luiz Fernando Carvalho realiza testes para encontrar novos atores em várias capitais do País, sua equipe pesquisa locações nas cercanias do Rio São Francisco – esta semana, o diretor viaja até lá para aprovar as escolhas. Conhecido por apostar em novos nomes, Carvalho não fugirá à própria regra em Velho Chico, próxima novela das 9, de Benedito Ruy Barbosa e Edmara Barbosa. “Conheço bem a região do São Francisco, que atravessa tantos estados e por isso é chamado de rio da integração nacional”, diz ele à coluna. “Então, no meu modo de sentir, a busca por novos talentos em toda esta região é inevitável.” O elenco será fechado até o final do mês, prazo que ele aproveita para fazer testes e pesquisas.

Beijinho no ombro é pouco. Taís Araújo ostenta, com efeito, um modelão de noiva no episódio de amanhã de Mr. Brau, bom seriado da Globo. Moderna, invejada pela vizinha e inspiradora para a audiência, Michele há de renovar os votos de casamento com seu amado, o próprio Brau, Lázaro Ramos. O acontecimento, claro, será motivo para uma grande festa,

O futuro do ‘CQC’ na Band em 2016 é bastante incerto. Socialmente engajado, o programa depende dos humores da economia neste fim de ano para escapar do mesmo destino do Agora é Tarde, que fechou as portas ainda no início da crise.

Questionada sobre o tema do merchandising social de sua próxima novela, Glória Perez disse que não vai contar nada. “Senão, quando a novela chegar, vai parecer que ela já passou no Vale a Pena Ver de Novo, de tanto que já falaram naquilo”.

O diálogo se deu durante o 5º Obitel – Observatório Ibero-americano de Ficção Televisiva, iniciativa da USP, com apoio da Globo. A novela da autora sucederá Velho Chico, próximo enredo na fila das 9, e terá direção-geral de Rogério Gomes.

Atores da Globo falam sobre os livros que marcaram suas vidas em vídeos que circulam a partir de hoje nas redes sociais da casa. Alexandre Borges, por exemplo, indica Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. A ação faz parte do Dia Nacional da Leitura, celebrado nesta segunda-feira.

Já o Dia do Professor merecerá outra série de vídeos, com atores que já interpretaram professores na ficção saudando o nobre ofício. Lá estão: Cássia Kiss, Letícia Birckheuer e Inês Viana.

O astro Gerard Butler recebeu dicas sobre automóveis de Michelle de Jesus, piloto de Fórmula Truck e apresentadora do Oficina Motor, do canal +Globosat, durante a gravação de um comercial de carro, no Campo de Marte (São Paulo).

O canal E! confirma a 2ª temporada de House of DVF, iniciais da estilista Diane von Furstenberg. Estreia dia 29, às 21h.

Giovanna Antonelli responde por 4 dos 10 itens mais procurados pelo telespectador na CAT, a Central de Atendimento ao Telespectador da Globo, em setembro.

20% de crescimento, na contramão da crise, teve o canal Combate, em relação ao mesmo período de 2014. E o índice pode aumentar neste trimestre, período que prevê a entrada em ação de astros como Ronda Rousey e Vitor Belfort, além do duelo entre José Aldo e Conor McGregor, que terá transmissão exclusiva do canal e deve bater o recorde do pay-per-view em 2015.

"Você foi fundamental na ‘Vereda da Salvação’, com os teus exercícios, que aprendi com você. (...) Tenho que te agradecer eternamente”

Antunes Filho A STÊNIO GARCIA NO ‘PERSONA EM FOCO’, AMANHÃ, ÀS 23H30, NA TV CULTURA