Dilma estrela 'mashup' metal

Fazer um mashup, colagem de duas referências audiovisuais distintas, é passatempo popular na internet. Em meio à enxurrada de bobagens, às vezes surge algo que merece o título de genial. "System of a Dilma" está nessa categoria. O vídeo costura imagens do clipe Chop Suey!, da banda americana System Of A Down, com trechos da presidente Dilma Rousseff discursando (além de inserções do ex-presidente Lula dizendo "Se Deus quiser").

O vídeo já tinha ultrapassa 1 milhão de visualizações no YouTube. Na última quinta-feira, 27, System of A Dilma ficou no topo dos Trending Topics Brasil, no Twitter.

O trabalho é assinado por Faroff e Xandelay. Faroff é um brasileiro chamado Leonardo Bursztyn, que mora em Los Angeles e se consagrou na arte do mashup. Economista de formação, virou DJ requisitado (com agenda pelos EUA e Europa) graças a suas bem produzidas montagens.

