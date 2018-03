Dilma cozinha com Ana Maria Braga

A presidente Dilma Rousseff gravou o programa Mais Você, nesta segunda-feira, 28. A entrevista vai ao ar na terça. No café da manhã, Dilma agradeceu a solidariedade de Ana Maria em um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando recebeu o diagnóstico de câncer. Ambas tiveram a mesma doença e conversaram sobre a luta que travaram para vencê-la.

A apresentadora também comentou o fato de verem a presidente como uma pessoa dura. "É interessante como esperam de nós, mulheres, uma certa fragilidade. Isso decorre do fato de que a mulher, quando assume um alto cargo, é vista fora do seu papel. Acho que, a partir de agora, isso vai começar a ser encarado como uma coisa normal e natural. As pessoas vão se acostumar com cada vez mais mulheres conquistando espaço", disse a presidente.

No quarto bloco, a presidente preparou uma omelete de queijo.