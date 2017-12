Diferença na exibição lá fora marcou produções na televisão

Em meio a uma produção nacional de séries pulsante, as atrações importadas tiveram sua relevância este ano. A ansiedade dos brasileiros aliada ao pavor dos downloads ilegais por parte dos canais fez com que as emissoras antecipassem ao máximo a chegadas dos episódios.

Um dos melhores exemplos foi a terceira temporada de Game of Thrones, recordista de pirataria virtual no ano passado. A mega produção da HBO foi ao ar no Brasil e nos EUA no mesmo dia. Apesar do excesso de tramas em um só capítulo, a produção deixou telespectadores estarrecidos durante o Casamento Vermelho, em que uma chacina provocou baixas consideráveis entre os personagens.

Outro hit de 2013 foi a final de Breaking Bad. Deixada de lado pelo AXN, que a exibiu no Brasil nas primeiras temporadas, a série mobilizou fãs, que fizeram excursão à cidade natal do protagonista Walter White, vivido por Bryan Cranston. O atraso em relação à transmissão na matriz deixou a desejar.

Em baixa na segunda temporada, Revenge conseguiu reaver os ânimos de quem acompanhava a vingança de Emily Thorne (Emily Van Camp) ao contar a história de trás para a frente e mostrar a loira sendo baleada no primeiro episódio.

Quem marcou território foi Girls. A série escrita, dirigida e protagonizada por Lena Dunham fisgou a mulherada ao deixar claro que nem todo mundo é lindo e rico em Nova York, mas que é possível se divertir assim mesmo. A terceira leva chega em janeiro, na HBO.

No quesito reconstituição de época, Masters of Sex foi uma boa surpresa ao mostrar a revolução sexual na década de 1950. Quase contemporânea, Mad Men, já em seu sexto ano, avançou para 1968 e relembrou a morte de Martin Luther King com primor. Mais moderna, porém com a mesma elegância, Downton Abbey se mostrou dinâmica na trama, assim como as mudanças dos anos 1920.