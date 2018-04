Dick Gautier, de 'Agente 86', morre aos 85 anos

Dick Gautier, o ator da série de TV Agente 86 (Get Smart), morreu aos 85 anos, segundo informações do site The Hollywood Reporter.

Denise, filha de Gautier, informou que seu pai morreu nesta sexta-feira, 13, em uma casa de assistência para idosos, na Califórnia, nos EUA, depois de lutar contra uma doença por muito tempo.

Agente 86 consagrou-se como sendo um dos grandes sucessos da televisão mundial na década de 1960. Na trama, Dick interpretava o agente Hyme. Em 1980, foi lançado The Nude Bomb, filme baseado na série. Ele também viveu Robin Hood na comédia de TV When Things Were Rotten.

Seu último trabalho foi em 1992, no filme The Naked Truth. Batizado como Richard Gautier, Dick nasceu em 30 de outubro de 1931, em Los Angeles.