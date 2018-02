Dicas ?Laços? (Ties), de Flávia Lacerda Curta-metragem Veja o poético vídeo que foi o grande vencedor do Projet Direct, concurso promovido pelo YouTube. A música-tema é ótima. http://tinyurl.com/3a8PEP Bem que a Spice Girl merecia o caneco Cha-cha-cha Quem faturou a última edição do Dancing with the Stars foi o brasileiro Helio Castroneves. Mas vejam só como Mel B. dança muito. http://tinyurl.com/26uefz Um touro contra os White Stripes Videoclipe Em Conquest, novo clipe do White Stripes, Jack White interpreta um toureiro. O melhor é o "olhar à la Gato de Botas" que o touro faz. http://tinyurl.com/yralec O retorno de ?Chocolate Rain? De novo? Tay Zonday (sempre ele) fez tanto sucesso com a sua voz de barítono, que agora virou garoto-propaganda do refrigerante Dr. Pepper. http://tinyurl.com/23racv