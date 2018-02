Dicas Harder, Bodies, Faster, Stronger Música Duas mulheres bem, digamos, "saudáveis" , rabiscam seus corpos e deixam ainda melhor um clássico do Daft Punk. http://tinyurl.com/3y2kxb O Homem-aranha italiano Série É sério, isso existe. Depois de 43 anos esquecido, um trailer de O Homem-Aranha Italiano foi restaurado. É bizarro e muito cômico. http://tinyurl.com/34u68z A arte de descascar um ovo cozido Saiba como Tem dificuldades em conseguir tirar a casca de um ovo cozido? Este rapaz inventou uma técnica que não leva nem 10 segundos. http://tinyurl.com/2h4cr7 Field Music: ?In Context? Videoclipe Enquanto a música toca, a mão de um homem começa a desenhar na parede, o que parece não ter sentido algum - até o final do vídeo. http://tinyurl.com/2r7Fms