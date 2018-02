Dicas Conhece a feijoada sincronizada? Esportes Os comediantes Oscar Filho e Alex Moreno inventam uma nova modalidade esportiva: a engraçada feijoada sincronizada. http://tinyurl.com/2prke9 O paradoxo da espera do ônibus Animação Quem nunca filosofou sobre o nada enquanto espera aquele maldito ônibus que não passa nunca? Animação de Christian Caselli. http://tinyurl.com/2r5cor Dercy Gonçalves no bingo Haddock Lobo Humor Se todo locutor de bingo cantasse as bolas como Dercy Gonçalves, pode ter certeza que o jogo seria bem mais divertido. http://tinyurl.com/2l6eac Erros de gravação em ?Lost? Falha nossa Confira alguns ótimos erros de gravação da terceira temporada de Lost. O melhor é quando Jacob resolve não abrir a porta para Ben. http://tinyurl.com/3as43h