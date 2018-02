Dicas ?Quanto custa para você me entrevistar, Amaury?? Mau humor Amaury Jr. fica todo nervosinho com o apresentador do programa Quebrando a Rotina, e dá um belo tapa no microfone dele. http://tinyurl.com/3bg9ta O vídeo ?educativo? Mano Negra, de Los Leañecos Humor O pessoal do humorístico espanhol La Lea criou um vídeo sensacional que "ensina" às crianças como usar a internet de maneira segura. www.lalea.es. Não é que isso merece um post? Gajo No programa de humor Hora H, do canal português SIC, um blogueiro mostra que qualquer assunto vale um post em seu blog. http://tinyurl.com/2az789 Mario Bros e Sonic nas Olimpíadas da China Videogame Ícones e antigos rivais no mundo dos videogames, Mario, da Nintendo, e Sonic, da Sega, agora estão juntos no jogo The Olympic Games. http://tinyurl.com/3ax2xv