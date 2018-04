Dicas Dança do siri? A do salmão é muito melhor! Videoclipe The Salmon Dance, novo clipe da dupla eletrônica The Chemical Brothers, é uma espécie de Procurando Nemo musical. http://tinyurl.com/3an5m7 100 filmes, 100 falas, 100 números Cinema Edição fantástica com uma lista de 100 grandes filmes. O barato é que são as próprias falas desses filmes que fazem a contagem regressiva. http://tinyurl.com/2f6oqd Flanar em SP (ou Sampa: megalópole sem estresse) Arte Eric Tabbone cria um vídeo sensorial, por meio da fotografia, da arte e da música, que mostra uma São Paulo silenciosa e bela. http://tinyurl.com/2apsd8 Um ovelha assustadora Humor Uma ovelha (?) veste uma máscara de caveira e assusta o rebanho inteiro. Ah, é engraçado, vai... http://tinyurl.com/2hu3ke