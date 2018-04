Música

Hollie Steel, uma bailarina de apenas 10 anos, roubou a cena no programa Britain?s Got Talent. A voz da pequena é linda! http://tinyurl.com/holliesteel

Susan Boyle se joga ao som do Exaltasamba

Humor

E por falar do programa inglês, que tal ver sua grande estrela, a esquisitona Susan Boyle, dançando Exaltasamba? É zoeira, claro! http://tinyurl.com/boyleexalta

Danilo Gentili vs A Sabichona

Aparecida

Durante apresentação de stand-up, o repórter do CQC sofre para contar uma piada. É que uma senhora da plateia fala mais que ele! http://tinyurl.com/maipum

Pac Man dentro de um supermercado

Piada

O francês Remy Gailard (sempre ele) aprontou mais uma: desta vez, ele reproduziu o game Pac Man em um supermercado! http://tinyurl.com/remypac

Atrapalhando a repórter

Intruso

"Acho que me mataria de rir para não chorar. Por outro lado, é mais uma prova do que as pessoas são capazes de fazer para aparecer na TV, embora seja por instantes." (tinyurl.com/azahara1)

Um emprego para meu pai

Crise

"O vídeo desse menino é um claro reflexo da situação que vive hoje a economia mundial e de como os laços familiares podem sair fortalecidos da crise" (tinyurl.com/azahara2)

100 dias de governo, 300 fotos de Obama

Após Barack Obama concluir 100 dias na presidência dos EUA, a Casa Branca publicou em seu Flickr (www.flickr.com/photos/whitehouse) 300 fotos que fazem menção a esse período. A intimidade das imagens é bem legal.