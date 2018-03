Nojento

Dois funcionários da rede norte-americana Domino?s esculhambam a comida. Entre coisas nojentas, até cospem no lanche. http://tinyurl.com/d9u3nn

Soltando a voz até dentro do elevador

Música

Ascensorista de um prédio no Rio, Carlos solta o gogó em Too Much Heaven, dos Bee Gees, com direito a careta e microfone imaginário.http://tinyurl.com/cehxgq

Como não desistir nem nas adversidades

Animação

Nesta animação, um pianista é importunado por ratos, pássaros e gatos, sua peruca cai e até o piano e o banquinho saem andando.http://tinyurl.com/yoxovr

Cruza e sai correndo para fazer o gol

Futebol

No vídeo na Nike, o jogador Neymar, do Corinthians, cruza a bola para ele mesmo e sai correndo muito rápido para fazer o gol. http://tinyurl.com/d7fzxx

Paul Pott canta ópera

Superação

"Choro toda vez que vejo esse vídeo porque um cara entra num concurso de canto e as pessoas riem dele. Mas, no fim, ele vai, canta ópera e ganha." (tinyurl.com/ypqbv7)

Melhores Top 5 do CQC

Humor

"Adoro esses vídeos que fazem a gente rir e esse é bem divertido. Esses caras do CQC tiram sarro de todo mundo e esse vídeo reúne vários programas." (tinyurl.com/cve2nr)

Globo coloca suas polêmicas no ar

Além de resgatar boa parte da história da TV brasileira, o site Memória Globo traz seis episódios polêmicos da trajetória da emissora. Entre eles, a íntegra dos dois debates entre Lula e Collor em 1989: http://memoriaglobo.globo.com FCD