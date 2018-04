Dicas As melhores aberturas de todos os tempos Best Of Esse vídeo reúne mais de 20 versões para a famosa cena em que a família toda senta no sofá para assistir TV, logo na abertura do show. http://tinyurl.com/29uxja Bart e Michael Jackson dão parabéns para Lisa Música No primeiro episódio da terceira temporada, o rei do pop (no papel de um ex-preso) cria uma música especial para o aniversário de Lisa. http://tinyurl.com/yraord O famigerado episódio Feitiço de Lisa Confusão Assista ao episódio que mostra a vinda da família ao Brasil. Aquele mesmo, que o governo brasileiro tanto chiou. Dividido em três partes. http://tinyurl.com/yqfav7 Marge e o Google Earth Tecnologia Marge entra no Google e acha sua casa vista do espaço, além de Homer peladão no jardim. http://tinyurl.com/yva8o2