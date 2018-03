Dicas Guitar Hero na bicicleta Marketing viral Para promover o novo Guitar Hero, os publicitários criaram uma bicicleta que "toca" os acordes da música pintados no chão. http://tinyurl.com/herobike Música Pó Pára com o Pó ?Overdose de Jesus? Conheça esse "axé católico" da cantora Jake, um alerta de como se livrar do vício em cocaína. Senão "a juventude vai pro beleléu". http://tinyurl.com/parapo Ensaio My Game Face Caretas Robbie Cooper, fotógrafo do New York Times, fez um ensaio em que registrou as expressões de vários jovens jogando videogame. http://tinyurl.com/gameface Kaiser Chiefs: Good Days Bad Days Videoclipe Novo clipe do Kaiser Chiefs, que foi gravado no Brasil. O melhor é a menção ao tecladista, que não participou por ter tido apendicite. http://tinyurl.com/goodbad