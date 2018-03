Dicas Tudo isso para comer um marshmallow Carne de pescoço Com um elástico que prende o rosto contra a parede, é preciso esticar o pescoço para comer um marshmallow pendurado! http://tinyurl.com/marshma 20 metros na esteira (com barreiras) Atletismo Fazer as pessoas correrem no sentido contrário de uma esteira não é novidade. Até alguém pôr umas barreiras de corrida no meio! http://tinyurl.com/20barreira Cabo-de-guerra com uma meia-calça Força na peruca Imagine um cabo-de-guerra em que cada um dos oponentes põe na cabeça a perna de uma só meia-calça? Exercício ótimo pro pescoço! http://tinyurl.com/cabocalca Futebol com binóculos Deixa que eu chuto! Não dá para não rir com essa: uma partida de futebol em que todos os atletas usam binóculos. De boa, é impossível saber onde a bola está! http://tinyurl.com/binofut Pegadinhas na biblioteca Silêncio Seis participantes ficam em uma biblioteca e têm de pagar várias prendas (sem falar nada). A prova do wasabi é hilária. http://tinyurl.com/bibisile A sauna que é uma verdadeira fria Catapulta Os japoneses sentam para relaxar em uma sauna. Mas aí, eles são jogados para fora e acabam nus em uma estação de esqui! http://tinyurl.com/saunaneve Pac Man de carne e osso Fantasminha Sabe o jogo Pac Man (ou Come Come), aquele verdadeiro clássico dos fliperamas e do Atari? Imagine-o com pessoas reais! http://tinyurl.com/pacome A famosa pegadinha da multidão Hora do Rush Em uma ruela, um passante anda tranqüilamente. É aí que aparece uma multidão de pessoas correndo em sua direção! http://tinyurl.com/correruela