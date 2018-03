Dicas Little Joy: Next Time Around Agora sim Enquanto Camelo "experimenta", seu colega Rodrigo Amarante faz um sonzaço ao lado de Fabrizio Moretti, do Strokes. http://tinyurl.com/littjoy João Doria Jr. no CQC português Humor Em seu Top 5, a turma do CQC de Portugal inclui o empresário João Doria Jr. E aproveita para sacanear a igreja Universal e a TV Record. http://tinyurl.com/cqcport Trailer legendado de Marley & Eu Cachorrada Confira o trailer oficial do filme Marley & Eu, com Jennifer Aniston e Owen Wilson. Impossível não rir com esse labrador. http://tinyurl.com/traimarley Toda a malandragem de Little Superstar Bollywood O ator (e anão) indianoThavakalai arrasa em sua dancinha, naquele que é um dos vídeos de maior sucesso da web: Little Superstar. http://tinyurl.com/littlesup