Dicas ?O Orkut é inútil, mas eu o adoro? Internet A jornalista Rosana Hermann mostra como é a sua relação de amor e ódio com o Orkut. Idéia simples e muito bem feitinha. Beyonce capota o seu ?bootylicious? Música A cantora tropeça e rola escada abaixo durante um show em Orlando. No final, ela pede para que ninguém ponha a cena no YouTube. Animação caseira de Paquetá Videoclipe Animação para a música Paquetá, de Los Hermanos. O vídeo foi o vencedor na categoria Cyber Juri, do último Anima Mundi. A última vez Literatura J.K.Rowling faz a leitura do primeiro capítulo do último livro de Harry Potter, logo após seu lançamento.