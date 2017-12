Dicas Tati Quebra-Barraco e MC Bola de Fogo Atoladinha Quico requebra até o chão, Chaves faz o MC Bola de Fogo e Chiquinha e Pópis são as dançarinas. Ficou bem divertido. http://tinyurl.com/33ybfa Quico com MC Leozinho Se ela dança, eu danço Aqui quem comanda o show é Quico, que remexe o corpo ao som do hit de MC Leozinho, para o espanto de Seu Madruga. http://tinyurl.com/328btm Chaves é o Latino da vila Festa no Apê Chaves encarna o Latino e comanda a festa no seu apê, digo, vila. Chiquinha, Pópis e Patty são as dançarinas, além de Quico, lógico. http://tinyurl.com/2p89al O desconhecido talento de Seu Madruga Florentina Esse é sensacional: Seu Madruga , junto de uma banda, interpreta o clássico de Tiririca, deixando a versão original no chinelo. http://tinyurl.com/2rcg8a Tá com sede, Quico? Água Mineral Mais uma vez, quem rouba a cena desta vez é o Quico, que mostra todo o seu axé ao som da música de Carlinhos Brown. http://tinyurl.com/2ked4m MC Papo põe todo mundo para dançar Piriguete Godínez, Nhonho, Dona Florida e Professor Lingüiça (Girafales!). Todos não resistem a outro hit do verão 2008: Piriguete, de MC Papo. http://tinyurl.com/2x7SBR O ótimo dueto de Seu Madruga com Quico Egüinha Pocotó Quico se sai ótimo cantando como como MC Serginho. Mas vamos admitir: Seu Madruga de Lacraia está impagável. Genial. http://tinyurl.com/2fsg86 Chaves é bem melhor que o Rouge Ragatanga De todos, é o melhor. Além de fazer a turma toda dançar, a edição do vídeo conseguiu criar uma boa sincronia entre áudio e imagem. http://tinyurl.com/2598pq