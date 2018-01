Dicas A fofa Pearl está de volta Paparazzi Lembram da fofa menininha do vídeo Landlord ? (tinyurl.com/yvmbub). Agora ela interpreta a irmã grávida de Britney Spears. http://tinyurl.com/2vz5jz Lost em apenas 8 minutos e 15 segundos Resumão A quarta temporada de Lost começa dia 31 de janeiro. Para relembrar a série, veja um resumão de 8 minutos do que aconteceu antes. http://tinyurl.com/2boyxn The Office, por Clint Eastwood Dramalhão Veja como seria o hilário seriado de Steve Carell se ele fosse dirigido por Clint Eastwood. O resultado final? Muito drama e chororô. http://tinyurl.com/2jmqyn CRS: US Placers Criançada Os cantores Lupe Fiasco, Kanie West, Pharrel Williams e Thom Yorke ganham suas versões infantis no clipe da música US Placers. http://tinyurl.com/2v4gjl