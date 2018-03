Dia de viver Os documentários vieram para a frente das telas, hein? Recomendo atenção para a programação: os canais pagos (a peso de ouro), não costumam informar corretamente a respeito desse segmento. Um baita filme é o média-metragem Alive Day Memories – To Home from Iraq, de Jon Alpert e Ellen Kent. Comovedores depoimentos, acompanhados de bom trabalho de reportagem sobre a volta para casa de 10 soldados, jovens mulheres e homens dos Estados Unidos. O que têm em comum é o fato de terem sido destroçados pela guerra. E de querer mais. Vários, muitos, estão prontos para o retorno. Talvez, não nos campos de luta. Mas ali, bem perto. O produtor e entrevistador é James Gandolfini, lembram dele, o chefão Soprano? Alive Day... está na programação secreta do Cinemax. Precisa ser caçado. Não está em nenhum guia.