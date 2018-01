Dia de marinheiro para o ator Alfie Allen, o Theon Greyjoy de Game of Thrones

Ben Widdicombe, The New York Times

Em Game of Thrones, a Casa Greyjoy é um clã de piratas, um bando açoitado pelas tempestades e muito mal-humorado até mesmo para o padrão sombrio da série de sucesso da HBO.

Alfie Allen, 29 anos, interpreta Theon Greyjoy, um dos personagens favoritos dos fãs, que sofreu um bocado ao longo do seriado, já na sexta temporada: foi sequestrado e castrado, trocou de lado e está prestes a voltar ao seu castelo ancestral, onde um confronto com a irmã o aguarda.

Porém, não se viu muito da habilidade dos Greyjoy em uma sexta-feira recente, quando Allen, londrino da gema e dono de um charme quase infantil, esteve em Nova York para participar das corridas treinos para a America’s Cup do ano que vem.

“Não sou marinheiro experiente”, revelou depois de engrossar, por pouco tempo, a equipe britânica, oficialmente conhecida como Land Rover Ben Ainslie Racing. Foi o sexto homem, posição inócua que poderia muito bem ser chamada de “lastro de celebridade”.

“É preciso uma pessoa sentada naquele lugar, o centro de popa”, explicou, mais tarde, já no restaurante do Conrad Hotel, em Battery Park City, perto do ancoradouro da equipe na Marina North Cove.

Allen, esbelto, cabelos claros e olhos azuis, pesa, segundo ele mesmo, 66,7 quilos, ou seja, dois terços dos 100 que o sexto homem deve ter. O resto foi compensado por pesos.

“Não tinha que fazer muita coisa. Foi só deitar na parte de trás e ficar de olho no que os outros estão fazendo. Ben Ainslie (um dos marinheiros ingleses oficiais) é muito gente boa. Eles não podem conversar enquanto estão no barco, nem falar palavrão. Mas eu xinguei”, confessa.

O dia estava frio e úmido, condições bem familiares a Allen, graças às filmagens na Irlanda do Norte. “Game of Thrones me preparou para esse tipo de coisa. Quando você me vê dormindo com os cães é porque estou lá mesmo, com os animais, na terra. Às vezes, é supergelado.”

Allen, muitas vezes, é retratado pelos jornais britânicos como um jovem festeiro, mas naquela noite seu comportamento foi exemplar; ele ficou só no chá. Vestindo (bem) um paletó sem lapela da John Varvatos, tênis Air Force 1 da Nike branco e uma camiseta da exposição póstuma de Mike Kelley no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, continuou bebendo seu chá, como que para ressaltar sua inocência.

Allen cresceu entre artistas, músicos e cineastas; seu pai é ator, a mãe, produtora de cinema, e a irmã, a cantora pop Lily Allen. “Durante muitos anos, o Joe (Strummer) foi só um amigo do meu pai; quando eu tinha uns 12, 13 anos é que me toquei que ele era o vocalista de uma banda chamada The Clash.”

A estreia de Allen na cultura popular foi há dez anos, como tema de uma das canções do primeiro álbum da irmã, Alfie, que o retratava como um adolescente maconheiro sem futuro que precisava de uma intervenção. “Não posso cruzar os braços e vê-lo desperdiçar a vida / Você tem que arrumar um emprego porque as contas precisam ser pagas”, Lily cantou. “A música nasceu do amor dela por mim. Eu estava no Canadá, tentando me qualificar para ser instrutor infantil de snowboard quando foi lançada. Acho que ela estava com saudade.”

Tudo isso parece que foi há séculos, já que se passaram seis temporadas na série mais popular do mundo. Agora, Alfie Allen é quem escolhe seus projetos. No momento, ele ensaia para The Spoils, peça escrita e coestrelada por Jesse Eisenberg, que está em cartaz em Londres.

Em relação a Theon, seu pai, Lorde Ceifeiro de Pyke, morto recentemente, deixou um vazio no comando das Ilhas de Ferro – ou seja, parece muito provável que o jovem tenha que disputar com a irmã ambiciosa a liderança da Casa Greyjoy.