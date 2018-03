'Dez Mandamentos' ganhará pré-estreia especial nos EUA pela Univision

Minha filha. Silvio Santos deu uma incerta no programa da filha Patrícia Abravanel. Ops, é o Ceará, de novo ele, no Máquina da Fama, onde também fará uma performance como Bethânia e Caetano – com meia cabeça caracterizada como cada um. Às 23h15, segunda, no SBT

Ivald Granato, artista que morreu no último domingo, ganha homenagem do canal Arte 1 neste sábado, às 20h30, com a exibição de uma entrevista inédita gravada em sua casa, em São Paulo, ainda em 2010.

O artista fala de vida pessoal e profissional, de humor, cores fortes e da expressão corporal em seu trabalho. Especial Arte 1: Ivald Granato terá reprise no domingo, às 10h.

Walter Casagrande foi liberado pela Globo para dar as caras na concorrência neste domingo, em nome do livro Sócrates & Casagrande: Uma História de Amor, que está lançando com o jornalista Gilvan Ribeiro.

O ex-jogador e comentarista estará no Resenha ESPN, programa que completa seu primeiro aniversário na ocasião, sob o comando de Rodrigo Rodrigues. Às 22h.

Sinal de que os Youtubers e sua popularidade entre jovens são cada vez mais alvo de cobiça da TV, a publicidade já coloca os heróis do gênero nos mesmos comerciais que Ivete Sangalo.

Donos de milhões de views na web, Japa e Cellbit contracenam com a cantora baiana nos novos filmes da Vivo, assinados pela agência Y&R. Os três disputam saldo de hits no mundo digital. A produção é da Pródigo Films.

O Ruivo da Vivo, como se sabe, João Côrtes, estará em Sol Nascente, próxima novela das 6 da Globo, que estreia no fim de agosto.

Também cobiçadas pela TV, as Youtubers Evelyn Regly, Niina Secrets, Flavia Pavanelli e Bruna Vieira protagonizam campeonato de futsal, como embaixadoras de campanha que incentiva garotas a praticar esportes.

"Vivemos na cultura do estupro. Não importa o país, vivemos num patriarquismo que se sustenta pela violência.” Eve Ensle (DE ‘MONÓLOGOS DA VAGINA’) A JORGE PONTUAL: 2ª 23H30, NA GLOBONEWS)

A FOX Networks Group Brasil anuncia que a FOX Produções Originais recebeu mais de 500 projetos em 14 semanas de roteiristas e produtores independentes, em sua primeira convocatória para tanto.