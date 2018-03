Na Comic con, em San Diego, muito se falou de Dexter e do 4º ano, que começa em setembro nos EUA e tem John Lithgow (30 Rock From the Sun) no elenco. Com a demora da Fox em voltar com inéditos ao FX, o público ainda nem conferiu a atuação de Jimmy Smits, no 3º ano, como Miguel Prado, papel que rendeu até indicação ao Emmy.