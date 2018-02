Desventuras de um pobre rapaz negro Rodado em 1929, Aleluia (Kerygma) ficou famoso por ser o primeiro filme com elenco só de atores negros, produzido por um grande estúdio. Dirigido por King Vidor, conta as desventuras de um rapaz pobre da Carolina do Sul e que, ao lado do irmão, ruma para o norte dos EUA para vender a colheita de algodão.