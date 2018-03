Desmontando a rede de mentiras Data estelar: Vênus em conjunção com Júpiter; a Lua cresce no signo de Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra é importante que cada pessoa desmonte a rede de intrigas e mentiras em que foi envolvendo sua própria Vida, fazendo isso sem culpa nem remorso, guiada apenas pela necessidade vital de recuperar a alegria, fator imprescindível para a construção de uma civilização à altura dos requerimentos de nossa espécie. Agora não é mais necessário se deter em conspirações governamentais, pois o ódio que essas causam só as alimentaria e perpetuaria. Agora chegou o momento em que essa rede internacional de conspirações pode ser desmontada através do exercício íntimo e mental de desmontar a própria rede de mentiras que cada alma criou para se confinar dentro dela. É tempo de liberdade, é possível agir com plena confiança de libertação. Áries 21/3 a 20/4 No fim, suas razões prevaleceram, mas isso não significa que as pessoas que contrariavam ditas razões vão dar o braço a torcer e se render à evidência. Nada disso! Porém, não há por que deter-se nessas minúcias. Melhor seguir em frente. Touro 21/4 a 20/5 Quando as pessoas perdem as estribeiras, esquecem os reais motivos que as levaram a envolver-se em lutas e discussões. Por isso, sempre será sábio deter tudo durante alguns instantes, no meio da luta, para respirar fundo, bem fundo. Gêmeos 21/5 a 20/6 Há penas e dores, mas também há prazer e satisfação. Está tudo misturado e, por isso, sua alma terá de se esforçar para tomar as atitudes pertinentes a cada caso, brigando quando for necessário, satisfazendo-se quando for oportuno. Câncer 21/6 a 21/7 Fuja da solidão! Tudo está aberto para sair por aí e encontrar pessoas por pura coincidência. Esta será sempre a melhor maneira de sua alma conferir que existe num Universo mágico, que conspira o tempo inteiro a favor da felicidade. Leão 22/7 a 22/8 Preste serviço, seja útil, você encontrará muita alegria e satisfação ao perceber que sua ajuda contribuiu para que pessoas próximas se sentissem melhor, aliviadas no peso que carregavam em suas costas. Ajudar é uma atitude virtuosa. Virgem 23/8 a 22/9 Alegria é algo que não se pode conter e, por isso, torna-se o principal motivo de estabelecer vínculos. Seria uma pena deixar de aproveitar a oportunidade de ampliar seu círculo de influências através de novos relacionamentos, não é? Libra 23/9 a 22/10 A falta de alguém com quem compartilhar a alegria sentida parece reforçar a solidão. Porém, esta é mera aparência, porque no fundo a alegria torna inevitável que sua alma encontre alguém com quem compartilhá-la. Isso é destino. Escorpião 23/10 a 21/11 Nos afazeres cotidianos e relacionamentos próximos, você poderá encontrar grande alegria, contrariando a onda pesada que se abate sobre as pessoas por causa das notícias veiculadas diariamente nos meios de comunicação. Sagitário 22/11 a 21/12 Ainda que haja inúmeras situações mal resolvidas que se acumularam ao longo do tempo, isso não diminui nem um pouco a possibilidade de sua alma sair por aí celebrando uma alegria que nem precisa ter motivo para acontecer. Capricórnio 22/12 a 20/1 A única e verdadeira forma de livrar-se dos adversários é deixar de alimentá-los com críticas, desintegrando-os com a indiferença. Para a indiferença ser real, sua percepção deve agarrar-se a algo maior, como viver bem, por exemplo. Aquário 21/1 a 19/2 Num meio em que as pessoas andam preocupadas e angustiadas, a alegria parece um insulto. Por isso, será melhor você ocultar seu bem-estar e alegria ou desfrutar essas condições com a maior discrição possível. Não é fácil. Peixes 20/2 a 20/3 A alegria que puder ser compartilhada será, também, alegria que se multiplicará. Por isso, cuide para que sua ambição não isole sua alma, porque só as realizações que forem compartilhadas serão as verdadeiramente satisfatórias.