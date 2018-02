Derivado de 'Breaking Bad', 'Better Call Saul' estreia no Brasil em 9 de fevereiro; veja o teaser

A série Better Call Saul, derivada do sucesso Breaking Bad, chega ao País no dia 10 de fevereiro. Os capítulos estarão disponíveis todas às segundas, às 23h, no serviço de streaming Netflix. Muito aguardada pelos órfãos de Walter White e Jesse Pinkman, a produção traz Bob Odenkirk como protagonista, reinterpretando o papel dele como o advogado Saul Goodman.

O seriado se passa em 2002, seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White. Odenkirk será apresentado como Jimmy McGill, um advogado pouco importante procurando o próprio destino. A produção também revelou um novo vídeo de 30 segundos. Embora ainda não tenha ido ao ar, a série já foi renovada para uma segunda temporada com 13 capítulos.

Better Call Saul terá também o retorno de Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut, além das atuações de Michael McKean (This Is Spinal Tap); Rhea Seehorn (Whitney); Patrick Fabian (O Último Exorcismo); e Michael Mando (Orphan Black). Better Call Saul foi criada pelos mesmos responsáveis de Breaking Bad, Vince Gilligan e Peter Gould.