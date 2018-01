Derivada de ‘Breaking Bad’, ‘Better Call Saul’ divulga fotos e elenco

O canal americano de televisão AMC divulgou novas fotos da produção Better Call Saul, prequel de Breaking Bad com Bob Odenkirk no papel do peculiar advogado Saul Goodman, seis anos antes dos acontecimentos com Walter White e Jesse Pinkman.

A emissora também confirmou vários nomes que estarão na série, entre eles Jonathan Banks, o faz-tudo Mike Erhmantraut (também de Breaking Bad), Michael McKean (Isto É Spinal Tap), Rhea Seehorn (House of Lies), Patrick Fabian (Grey’s Anatomy) e Michael Mando (The Killing) – todos representando personagens “dos lados legítimos e ilegítimos da lei”, diz o canal.

Better Call Saul é uma série do criador de Breaking Bad, Vince Gilligan e do escritor e produtor Peter Gould, “showrunners” da primeira temporada. A série se passa seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White (protagonista de Breaking Bad), e acompanha a vida do advogado – que antes se chama Jimmy McGill – tentando encontrar um destino melhor para a sua própria carreira. O tom da série, segundo a emissora, é dramático com pitadas de humor negro.

Gilligan dirige o primeiro episódio da série, previsto para o início de 2015. Já há um contrato também para uma segunda temporada, com 13 episódios. A temporada inicial deve ter dez. Muitos nomes da equipe de produção da premiadíssima Breaking Bad também estão em Better Call Saul: além de Gilligan e Gould, Mark Johnson, Melissa Bernstein, Thomas Schnauz e Stewart A. Lyons.