Depois da moda dos vampiros...

Para ganhar o papel do novo Teen Wolf - série que estreia nesta quarta-feira, às 21h, no Sony Spin -, o jovem Tyler Posey não precisou fazer cara de lobisomem. Durante o processo seletivo para o posto de protagonista da trama, o ator de 19 anos teve de mostrar que sabe atuar, seja em cenas dramáticas, românticas ou fazendo rir. "Na maioria das vezes, o Scott lida com emoções bem humanas. E nossa série não se resume a um só gênero. Ela é como Buffy, a Caça Vampiros: tem drama, terror, comédia, sangue, romance...", disse o ator ao Estado, durante sua passagem por São Paulo, há 20 dias.

Para a cara de lobisomem, os produtores talvez tenham levado em conta que o rapaz quase abocanhou o papel de Jacob, o lobisomem descamisado de Taylor Lautner, que leva à loucura as fãs da saga Crepúsculo.

"(Para ‘Crepúsculo’), eles ficaram entre mim e o Taylor Lautner. E o mais engraçado é que, para o posto do vampiro Edward, eles ficaram entre o Robert Pattinson (que levou o papel) e o Tyler Hoechlin, que hoje faz o lobo Dereck da nossa série", conta Tyler.

Sobre a comparação com o lobisomem de O Crepúsculo, Tyler não se incomoda. "Dizem que eu sou o próximo Taylor Lautner. Gosto de pensar que Taylor Lautner é o primeiro Tyler Posey (risos)", brinca.

Na viagem para divulgação de Teen Wolf, o ator veio acompanhado da mocinha da trama, Crystal Reed que, apesar de estreante na TV, já foi indicada ao Teen Choice Award, importante prêmio de produções adolescentes, a ser entregue dia 7.

Estranhamente não é fácil encontrar na internet qual é a idade da moça. Durante a entrevista, sua assessora logo interveio, dizendo que ela não divulga essa informação. A página do Wikipedia, porém, atribui 26 anos à atriz, que diz trabalhar desde os 13, de garçonete a bartender e de entregadora a caixa.

"Muitos dizem: ‘Tudo aconteceu tão rápido para essa menina’. Mas tive de trabalhar duro, participar de muitos testes, sempre ouvindo: ‘Você não serve para o papel’ ou ‘não é bonita o bastante’", conta a atriz, a primeira escalada para o projeto.

Flashback. Inspirado no filme homônimo, estrelado por Michael J. Fox em 1985 - que no Brasil recebeu o esquisito título de O Garoto do Futuro -, Teen Wolf conta a história de Scott, um garoto meio nerd que, após ser atacado por um lobo na floresta, começa a se transformar em lobisomem. Mais confiante e cheio de habilidades, o menino conquista a novata da escola, Alisson/Crystal. Mas o amor, claro, é impossível.

Além de Buffy, a trama bebeu na fonte de outro clássico dos anos 80, Os Garotos Perdidos. "Essa foi uma grande inspiração, porque se trata de um romance de vampiros mais dark", explica Tyler. O lado obscuro do remake fica por conta do roteirista Jeff Davis, criador de Criminal Minds.

Já para o romance, o diretor sugeriu que o casal assistisse a Romeu e Julieta. "Só espero que a história dos dois não tenha o mesmo fim", brinca Crystal.

Fã de Michael J. Fox, Tyler conta que assistia a De Volta para o Futuro "literalmente todo dia", na infância. Porém, ele vê diferenças entre seu lobo e o original. "Michael J. Fox era muito doce, inocente. O meu Scott é mais confiante", teoriza. "Gosto do lobo do Michael, mas acho que sou mais parecido com o meu personagem (risos)."