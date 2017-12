Depois da forca

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 31 Março 2016 | 03h00

Este é Dalton Vigh, acredite, com visual que vale só para os dois capítulos iniciais de 'Liberdade Liberdade', próxima novela das 11. Na ocasião (1792), Raposo, seu personagem, resgata Joaquina, a essa altura ainda interpretada por Mel Maia, a filha de Tiradentes. Já no terceiro capítulo, Dalton ressurgirá de cabelos e barba aparados. De Mario Teixeira, a novela estreia dia 11.

Canais Playboy vendem 4,5 milhões de vídeos avulsos

Erra quem aposta que a internet é uma predadora do negócio da indústria pornô. Se muito conteúdo gratuito tem sido espalhado pela rede, o temor de vírus, aliado à multiplicidade de meios e à privacidade de telas menores, tem produzido números surpreendentes para o ramo. Com oito plataformas de vendas, incluindo os canais de TV à la cart, como Sexy Hot, Vênus e For Men, o grupo Playboy do Brasil alcançou a marca de 4,5 milhões de filmes avulsos vendidos em 2015 no País.

Só pelo celular, foram 650 mil vídeos avulsos, 1,2 milhão de vendas avulsas por meio de SMS, MMS e outros canais móveis, além de mais de 200 mil assinaturas de vídeos via streaming (web). Consumido como vídeo sob demanda, o Sexy Hot Play soma mais de 11 mil assinantes e 3,3 milhões de pageviews. O site sexyhot.com.br também tem 11 mil assinaturas e superou a marca de 2,4 milhões de videoviews no ano passado, com mais de 18 milhões de pageviews. A marca fatura ainda com portal de voz, que reuniu em 2015 meio milhão de ligações, com saldo médio de 7 minutos por ligação, num total de 4 milhões de minutos consumidos só com esse serviço.

A próxima criação do grupo são filmes pornôs em realidade virtual, recurso que permite ao espectador ver a cena em 360°, para consumo via celular, tablet ou computador.

Mensurar esse mercado tem sido um desafio para institutos de pesquisa, mas as métricas feitas pelos serviços de streaming e o próprio custo de cada menu acabam gerando um retorno mais ou menos bem mapeado.

Antonio Fagundes ostentará uma peruca para surgir na tela como coronel Afrânio, personagem ainda vivido por Rodrigo Santoro em Velho Chico. Ao modo dos representantes do gênero na vida real, o homem pintará os cabelos à moda acaju.

‘Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros’, a 4.ª maior bilheteria do cinema mundial, chega ao Telecine Premium no dia 9 de abril. A ‘vibe dino’ se estende ao Telecine On Demand, que já oferece a animação O Bom Dinossauro, da Disney.

Artistas convidados, além dos jurados fixos, terão direito a voto na 2.ª fase da nova temporada do 'SuperStar', que estreia dia 10 e agora conta com Daniela Mercury no time.

7 pontos cresceu a audiência da Globo, em São Paulo e Rio, no horário em que foi exibido o BBB16, na terça. Empurrado pelo futebol para a faixa das 23h46 à 0h27, o programa rendeu o dobro à faixa.

"Adoro estar ao vivo no ‘SuperStar’. Só não posso dizer as mesmas coisas que falo no ‘Amor & Sexo’, né?” Fernanda Lima, NO LANÇAMENTO DO REALITY