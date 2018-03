Demissão e intrigas no final da 3.ª fase Grey?s Anatomy encerrou seu 3º ano com a demissão de Isaiah Washington, dr. Burke. Famoso por brigas, o ator virou uma espécie de Shannon Doherty, a Brenda de Barrados no Baile: ninguém agüenta trabalhar com eles. O fim traz ainda a entrada de outra personagem: a meia-irmã de Meredith.