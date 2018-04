Demi Moore vai a Londres para apoiar Susan Boyle

A atriz americana Demi Moore aceitou o convite para comparecer no próximo sábado à final do concurso televisivo "Britain's Got Talent" e apoiar de perto a escocesa Susan Boyle, que se transformou em um fenômeno mundial após sua atuação no programa.

Segundo informou nesta quarta-feira, 27, a agência local de notícias Press Association, Moore aceitou o convite do júri do concurso, que ofereceu passagens de avião para ela e seu marido, o também ator Ashton Kutcher, para que possam assistir à final do programa, que contará com a participação de Boyle.

A atriz foi a primeira celebridade a se declarar "fã incondicional" de Boyle após escutar sua interpretação de "I Dreamed a Dream", do musical "Os Miseráveis".

Moore escreveu em seu perfil da rede social Twitter que a voz da escocesa a fez chorar, o que despertou o interesse por Boyle dos dois lados do Atlântico.