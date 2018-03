Dedina leva surra do marido-prefeito

A festa acabou em A Favorita. Dedina (Helena Ranaldi), que abusou da paciência do marido, será escorraçada por ele na frente da cidade inteira. Veja também: Três Irmãs: Leonora fica grávida de seu amante A Favorita: Flora coloca drogas no carro de Halley Elias (Leonardo Medeiros) vai descobrir que a mulher voltou a se encontrar com Damião (Malvino Salvador) e perderá a cabeça. Greice (Roberta Gualda) acha um brinco de Dedina na cama de Damião e vai tirar satisfações com a primeira-dama, armando o maior barraco na frente de Elias. Ela tenta negar e insiste que tudo é armação de Greice, mas o prefeito não cai na conversa da esposa. Enlouquecido, ele bate em Dedina e a arrasta pelos cabelos para fora de casa, pedindo que desapareça da sua frente. A população fica chocada com a cena, mas Elias não se intimida e ainda grita que Dedina tem de agradecer por ele não lhe dar um tiro no meio da cara. Humilhada, a professorinha resolve pedir ajuda ao amante.