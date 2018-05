Dedé Santana segue internado e passa por novos exames hoje

SÃO PAULO - O humorista Dedé Santana permanece internado no Rio de Janeiro. Segundo boletim divulgado pelo hospital Barra D'Or nesta quarta-feira, 1, ele passará por novos exames hoje. Seu quadro de saúde é estável, mas não há previsão de alta.

O ex-trapalhão foi internado na sexta-feira passada com quadro de hemorragia digestiva baixa. O humorista sentiu dores de estômago durante gravações do programa da TV Globo A Turma do Didi e foi para casa. No dia seguinte, com a persistência da dor, foi ao hospital. Dedé Santana tem 75 anos de idade.