'Decamerão' é um pedaço de bolo . Minha tia Sebastiana é daquele tipo de senhora bem aprumada, hoje de cabelos brancos com reflexos violeta, mas que tem o sorriso doce e malicioso de quem dançou muito samba-rock nos churrascos no quintal de casa, na Vila A.E. Carvalho. Ela também é daquelas tias que compram badulaques – maquiagem, brincos, caixinhas com lenços – "no atacado", para ter sempre um presente à mão quando alguém vai visitá-las.