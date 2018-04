Débora Secco vai parar no calçadão Paraíso Tropical vai ganhar nova personagem. Débora Secco foi convidada pelos autores da novela para uma participação especial . A atriz será uma garota de programa, amiga das antigas de Bebel (Camila Pitanga), que chegará ao Rio disposta a tudo para se dar bem. Ao saber da história de Bebel e Olavo (Wagner Moura), a personagem promete acabar com o casamento do empresário com Alice (Guilhermina Guinle).