'Death Note' ganha novo pôster em série na Netflix

A live action de 'Death Note' já tem data de lançamento na Netflix: 25 de agosto. Até lá, um trailer já dá pistas de como será a versão inspirada no mangá de sucesso internacional.

Nesta terça, 27, o diretor AdamW Wingard divulgou o pôster da série que conta a história do jovem Light Yagami que encontra um estranho caderno caído no chão. Ao ler as instruções, o estudante descobre que basta escrever o nome de uma pessoa que ela morre em poucos segundos.

O demônio, Ryuk, que está no pôster, é o dono do livro e vai acompanhar o rapaz que quer matar criminosos e salvar o mundo. Contra eles, a polícia se reunirá além do misterioso detetive conhecido como L.

Assista: