De volta aos chiados e ao preto-e-branco

Daqui a uma semana, no dia 2, começam as transmissões da tal TV digital no Brasil. Imagens em alta definição, som surround, uma maravilha. Pena que para ter acesso a toda essa tecnologia de ponta será necessário ter um conversor digital pra lá de caro (mais de R$ 500). Mas, como este colunista é um grande saudosista, o TV Sem TV desta semana vai olhar com carinho para o passado da TV brasileira: de tubo, com sinal analógico, sons com chiado e imagens em preto-e-branco ou a cores (para muitos também é uma maravilha, por que não?). Logo abaixo está uma seleção de vídeos preciosos da história da televisão tupiniquim. São programas que marcaram época, como O Fino da Bossa e A Família Trapo, e momentos pioneiros, como a primeira novela a ser transmitida em cores no Brasil - O Bem Amado, no caso. Vai lá: o material é de alta qualidade. Programa: Rancho Alegre 1950 Hebe Camargo e Ivon Curi interpretam, na TV Tupi, aquele que é considerado o primeiro número musical da TV brasileira. http://tinyurl.com/2axto4 Programa: O Fino da Bossa 1966 Elis Regina e Wilson Simonal cantam Vem Balançar, no Fino da Bossa, que estreou em 1965, na TV Record, e revelou Chico, Gil, Caetano... http://tinyurl.com/2zk4eb Programa: A Família Trapo 1968 Ronald Golias e Jô Soares dão um show no humorístico, que passou na TV Record entre 1967 e 1971. Este é o episódio A Morte do Bronco. http://tinyurl.com/37yrxv Jornalístico: Repórter Esso 1969 Emocionante despedida do último Repórter Esso, noticiário pioneiro que começou no rádio e acabou na TV. Ficou no ar de 1941 a 1968. http://tinyurl.com/32qs73 Novela: Beto Rockfeller 1968-1969 Marcante telenovela da TV Tupi que inovou ao usar diálogos coloquiais, merchandising e trilha sonora com os hits da época. http://tinyurl.com/2cfc5n Novela: O Bem Amado 1973 Cena do último capítulo da novela de Dias Gomes. Produzida pela Rede Globo, foi a primeira novela exibida em cores na TV brasileira. http://tinyurl.com/24svnd Programa A Praça da Alegria 1974 Rogério Cardoso e Manoel da Nóbrega contam causos no humorístico, que começou em 1956 e passou por várias emissoras nacionais. http://tinyurl.com/2v7g94 Emissora: TV Tupi 1979 Vinheta que mostra como era o encerramento das transmissões da TV Tupi, emissora que durou quase 30 anos (1950-1980). http://tinyurl.com/2smg7q