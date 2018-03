De volta ao tempo das ombreiras

Ternos com ombreiras, mullets, jaquetas bolero... Dar uma breve olhada no MTV Music (www.mtvmusic.com), o novo site de vídeos da Music Television dedicado apenas à exibição de videoclipes, é um grande passeio pelos primórdios do canal americano, que em 1981 entrava no ar ao som de Video Killed the Radio Star. Para quem tem saudade dos tempos em que a MTV passava quase 24 horas diárias de clipes musicais, a página é um deleite. São mais de 22 mil vídeos no ar - todos com ótima resolução. Há material de artistas novos, claro, mas é a seção "vintage videos" que vale o clique do precioso depósito virtual.