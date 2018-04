De herói a vilão da pesada Depois de protagonizar Cidadão Brasileiro, Gabriel Braga Nunes voltará às novelas em Caminhos do Coração. Ele será o vilão Taveira no próximo folhetim da Record, que estréia ainda este mês. Seu personagem é um policial corrupto que perseguirá os mutantes da trama e assediará as presidiárias. Na trama, Gabriel terá como comparsa Eric (Tuca Andrada) e inimigos como a personagem da atriz Bianca Rinaldi.