De fã a possível affair de Bauer

Annie Wersching vai ser odiada por todas as fãs de Jack. "Vai haver química entre Renée e Jack", diz a atriz sobre sua personagem, a agente do FBI Renée Walker. "Há um aspecto totalmente diferente para esta temporada, pois não há mais CTU. Então, basicamente, sou a parceira dele no campo." A única crise de Renée é entender a mente de Jack. " Quando estou no campo com ele - que tem um jeito próprio de fazer as coisas -, preciso decidir se vou agir de acordo com o FBI ou no estilo Jack Bauer", fala Annie, que é fã declarada da série. " Sou totalmente fã e vi todos os episódios de todas as temporadas. Isso ainda é muito surreal para mim."

Para aumentar a tensão, Annie só conheceu Kiefer Sutherland no primeiro dia de trabalho no set. "Foi muito assustador. Havia três produtores me perguntando se eu sabia minhas falas. E eram as primeiras cenas de Kiefer na temporada", lembra. "Conheci Kiefer naquele dia e filmei com ele naquele dia. Estava muito nervosa." No entanto, ela diz que o nervosismo passou rápido e elogia Kiefer. " Trabalho com Kiefer praticamente todos os dias e é absolutamente fantástico. Para quem está há sete anos na mesma série, é fácil chegar ao set, dizer suas falas e pegar seu pagamento. Mas ele é tão incrivelmente dedicado e quer fazer o melhor trabalho possível . É muito inspirador..." Annie diz que sabe que as coisas não terminam muito bem para as mulheres que têm química com Jack. "Espere e veja o que pode acontecer", fala, com um olhar bem suspeito...