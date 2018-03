David Lynch não dirigirá mais a nova temporada da série 'Twin Peaks'

O diretor David Lynch confirmou neste domingo (5), via redes sociais, sua saída do projeto que previa novos episódios da cultuada série Twin Peaks. Sem o criador da história, não se sabe ainda se essa terceira temporada será cancelada. “Após um ano e quatro meses de negociações, deixei (o projeto) porque não foi oferecido dinheiro suficiente para fazer o script da maneira que eu sentia que ele precisa ser feito”, escreveu Lynch.

E continuou: “Nesta semana, comecei a ligar para os atores para deixá-los cientes que eu não estaria dirigindo. Twin Peaks ainda pode estar muito vivo no Showtime. Eu amo o mundo de Twin Peaks e gostaria que as coisas pudessem ter funcionado de modo diferente”.

Nos comentários, seus seguidores expressaram um misto de revolta e lamentações. Na página oficial do Showtime no Facebook, os fãs já se manifestam contra a saída de Lynch. Em março, Lynch já deixava dúvidas no ar ao responder, durante um evento na Austrália, se uma nova temporada da série iria mesmo acontecer: "Não sei, há complicações".

O revival da série havia sido anunciado em outubro do ano passado pelo Showtime, numa temporada com nove novos episódios, a serem exibidos em 2016, 25 anos após o fim da série. O programa voltaria sob o comando dos criadores David Lynch e Mark Frost. Lynch cuidaria da direção enquanto Frost assumiria o roteiro.

A série original teve apenas 30 episódios, que foram ao ar no canal ABC entre 1990 e 1991. O personagem principal era o agente especial do FBI Dale Cooper, interpretado por Kyle MacLachlan. Na trama, ele chegava à aparentemente pacata cidade de Twin Peaks para investigar a morte da jovem Laura Palmer (Sheryl Lee). Do elenco original, a presença de MacLachlan era dada como certa na nova temporada da série.