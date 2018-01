David Letterman vai voltar à TV em 2018 em série da Netflix

Sonia Rao, The Washington Post

O Netflix anunciou nesta terça-feira, 8, que David Letterman vai voltar à TV em 2018, com uma série de seis partes para o gigante do streaming, marcando seu primeiro trabalho na televisão depois de deixar o The Late Show, da CBS, em 2015.

Cada episódio de uma hora terá uma entrevista "longa" com um "convidado singular", de acordo com uma nota.

Letterman é o mais recente de uma leva de ex apresentadores de talk show a voltar à TV, depois de Jay Leno e de Jon Stewart.