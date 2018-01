David Letterman se despede da TV com Foo Fighters e homenagem de ex-presidentes

David Letterman encerrou na noite desta quarta-feira, 20, uma carreira de 33 anos com um emocionante programa final, recheado de piadas e a participação especial de presidentes, astros de Hollywood e muitos fãs.

O show final começou com os ex-presidentes George H. e George W. Bush, assim como Bill Clinton e o atual presidente, Barack Obama, que foram filmados repetindo, um após o outro, "nosso longo pesadelo nacional acabou". A popular frase foi dita em 1974 na posse do presidente Gerald Ford, logo após a renúncia de Richard Nixon, envolvido no escândalo do Watergate.

"Letterman está se aposentando", afirmou Barack Obama, ao lado do comediante de 68 anos em um segmento pré-gravado. "Você está apenas brincando, certo?", disse Letterman, após o presidente parecer indiferente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos ex-presidentes, Alec Baldwin, Steve Martin, Bill Murray, Chris Rock, Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Tina Fey e Jim Carrey, Barbara Walters e o jogador de futebol americano Peyton Manning estavam entre as pessoas que leram o "Top 10" de despedida, com "as 10 principais coisas que sempre quis dizer a Dave".

"Obrigado e boa noite", afirmou Letterman ao final do programa de número 6.028 de sua carreira, quando chamou as homenagens de "lisonjeiras, embaraçosas e gratificantes". "Agradeço por tudo, vocês me deram tudo que tenho hoje", disse.Também agradeceu a sua esposa Regina e ao filho do casal, Harry.

Quem encerrou os trabalhos na parte musical foi a banda norte-americana Foo Fighters. Em 2014, o grupo se apresentou durante uma semana no Late Show, enquanto divulgava o álbum Sonic Highways.

Outras homenagens. Eddie Vedder, líder do Pearl Jam, tocou uma versão emocionante do hit Better Man para se despedir do apresentador David Letterman na última segunda-feira, 18. O canal oficial do programa Late Show with David Letterman no YouTube publicou o vídeo da apresentação.

Na terça, 19, foi a vez de Bill Murray - primeiro convidado dos programas de Letterman na NBC (em 1 de fevereiro de 1982) e na CBS (30 de agosto de 1993) -, que decidiu saltar de um bolo gigante e de Bob Dylan.

Apesar de ter sido apresentado como o maior compositor dos tempos modernos, Dylan - que há mais de 20 anos não ia ao Late Show - não cantou uma de suas composições, tendo preferido mostrar The Night We Called It a Day, presente em seu recente álbum de standards do cancioneiro americano.