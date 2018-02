David Letterman busca acordo com roteiristas para voltar ao ar O apresentador de talk shows David Letterman vem buscando um acordo com os roteiristas em greve de Hollywood para permitir que seu programa na televisão volte a ser produzido, de acordo com a empresa do apresentador neste sábado. A companhia WorldWide Pants anunciou suas intenções um dia após o Writers Guild of America, que representa os roteiristas de cinema e de televisão, ter informado seus membros que negociaria separadamente com empresas ligadas ao Alliance of Motion Picture and Television Producers para retomar as conversas estagnadas sobre os contratos. "Desde o início da greve, expressamos o nosso desejo de assinar um acordo interino com o Guild consistente com as posições deles nesta disputa", afirmou o diretor-executivo da WorldWide Pants, Rob Burnett, em um comunicado. A produtora independente WorldWide Pants espera chegar a um acordo na próxima semana, de acordo com um porta-voz. Ele se recusou a dizer quando a produção e a transmissão dos programas deve ser retomada. (Por Bob Tourtellotte)