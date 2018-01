David Duchovny ganha vida real em 'Californication' Para David Duchovny, ex-protagonista de "Arquivos X," o slogan do seriado, "a verdade está lá fora," ganhou significado adicional no último ano que ele passou na Fox no papel do agente do FBI que rastreia alienígenas na Terra. "A verdade" significava encontrar uma oportunidade de representar um personagem realista, e "lá fora" significava o campo da TV a cabo, no qual o novo programa de Duchovny, "Californication", é transmitido pela Showtime. Neste domingo, "Californication" vai concorrer ao Globo de Ouro de melhor comédia ou musical, depois de apenas uma temporada no ar, e Duchovny é candidato ao troféu de melhor ator num musical ou comédia. "Californication" relata o cotidiano do escritor Hank Moody (Duchovny), que vive em Los Angeles e está divorciado de sua mulher. Mas ele continua apaixonado por ela, e eles dividem os cuidados com sua filha adolescente. Na primeira temporada da série, Moody está deprimido porque seu best-seller foi transposto ao cinema num filme tolinho de Hollywood que vira sucesso. Ele finalmente completa um segundo romance, mas o livro é roubado por uma jovem que o seduz. O seriado inclui cenas de sexo, imagens de nudez e linguagem obscena, coisas que podem ser feitas na TV a cabo mas não em redes da TV aberta como a Fox, obrigadas a obedecer a padrões mais rígidos. Em entrevista à Reuters, Duchovny contou que, perto do final da última temporada de "Arquivos X", em 2002, ele já estava cansado de ouvir críticos elogiarem seriados da TV a cabo como "Família Soprano" por suas situações e linguagem realistas. "Agora que posso fazer o mesmo, é divertido," disse ele. O ator chegou à fama no início dos anos 1990 no papel de Fox Mulder, o agente do FBI que investiga casos estranhos de alienígenas visitando a Terra. "Arquivos X" foi um sucesso enorme e conquistou muitos prêmios e indicações, também para Duchovny. Quando a série terminou, Duchovny fez um papel pequeno em "Sex and the City", da HBO, trabalhou em filmes de arte e orçamento pequeno, como "Full Frontal", de Steven Soderbergh, e escreveu e dirigiu "Reflexos da Amizade", sobre um menino em Nova York.