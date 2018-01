David Blaine marca recorde sem respirar em show de Oprah

O mágico David Blaine marcou o recorde mundial de tempo passado sem respirar debaixo d'água quando, na quarta-feira, passou mais de 17 minutos sem respirar, suspenso numa esfera repleta de água no palco do programa de entrevistas de Oprah Winfrey. "Me sinto ótimo", disse o mágico barbudo de 35 anos, natural do Brooklyn, em Nova York, ao ser puxado para a superfície depois de marcar o recorde. "Cheguei a duvidar que conseguiria, porque nunca antes fiz isso com uma frequência cardíaca tão alta", acrescentou. Seus assessores disseram, durante a prova, que sua frequência cardíaca deveria ter caído muito mais do que caiu. "Estou feliz. Esse é um sonho que tive por toda minha vida", afirmou ele à apresentadora. Blaine disse que sua esperança tinha sido conseguir passar 23 minutos sem respirar. Ele foi retirado da água depois de 17 minutos, quatro segundos e quatro décimos. O recorde anterior - 16 minutos e 32 segundos - foi fixado no início do ano por Peter Colat, na Suíça. Blaine disse que, perto do final do número, percebeu que as batidas de seu coração estavam irregulares. Suas façanhas anteriores incluem 44 dias passados numa caixa de vidro suspensa perto do rio Tâmisa e passar 63 horas encerrado num bloco de gelo na Times Square. Em entrevista dada a Oprah Winfrey antes de submergir, Blaine disse que estava mais empolgado que nervoso e riu quando a apresentadora lhe perguntou se ele tem "um desejo de morte". Vestindo roupa de mergulho prateada, Blaine entrou numa esfera de acrílico repleta de 1.800 galões de água e passou os 23 primeiros minutos inalando oxigênio puro, enchendo seus pulmões com oxigênio extra, antes de serem removidos os tubos de respiração. "Não há truque ou logro", disse ele a Winfrey, acrescentando que, embora ganhe a vida como mágico, os números que faz não dizem respeito a magia, mas a expandir os limites do que o corpo humano é capaz de fazer. Blaine disse ainda que, com a ajuda das luzes do palco refletidas da esfera, entrou em estado meditativo enquanto estava submerso. Mas o fato de ouvir suas batidas cardíacas o deixou mais consciente. Oprah Winfrey, cujo programa é visto por milhões de pessoas em todo o mundo, perguntou a Blaine sobre o que pensou enquanto fazia o número. "Você", foi a resposta.