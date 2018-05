No começo do mês, na mesma semana em que recebeu o Grande Prêmio de Cinema como melhor atriz coadjuvante por Chico Xavier - O Filme, Cássia Kis Magro tornou-se, por assim dizer e por direito, protagonista de Morde & Assopra, a novela das 7 da Globo. Foi o caso de Dulce, faxineira humilde que fez das tripas o coração para pagar a faculdade de Medicina do filho, Guilherme (Klebber Toledo), que levou a novela de Walcyr Carrasco a bater recorde de audiência (33 pontos) e, depois de um começo morno, causar comoção em todos os cantos. No momento, repercute também a reprise de Vale Tudo no Canal Viva - mais de 20 anos depois, Leila, a personagem de Cássia, está prestes a ser revelada assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall). "Nunca revi a novela, e não tenho memória daquele tempo. Legal, foi bom fazer, matei a Odete Roitman, lembro que foi uma repercussão incrível, uma loucura. Mas não gosto de viver das coisas que já passaram. Meu negócio é farol alto, e para a frente", anota a atriz.

Elegância em pessoa somada a um ar de certa intempestividade, o que dá um charme especial a qualquer mulher, Cássia sabe que não precisa recorrer à falsa modéstia para falar da carreira que, numa rápida digressão em entrevista ao Estado, surpreende pela quantidade de papéis marcantes. Basta ver que ela ainda estará no ar como a Dulce de Morde & Assopra quando a Leila de Vale Tudo deixar de existir no Viva (a novela termina no dia 15) e der lugar à reprimida e sonhadora Lulu de Roque Santeiro, outra de suas grandes personagens. "Me divirto muito com o que está acontecendo (a repercussão da Dulce). Mas eu fiz personagens tanto ou muito mais interessantes do que a Dulce", pondera ela, para quem a grande dedicação que empenha numa personagem só pode mesmo ter bom resultado. "Quem pensa que é decorar um texto e vir aqui dizer, está enganado."

Botox. Feia, desdentada e, enfim, pobre de marré deci, Dulce tem uma história de fazer chorar. Faxineira na fictícia cidade de Preciosa, ela é mãe de um belo moço, que até pouco tempo fingia ser médico - ela tinha orgulho dele e ele, vergonha dela. Não é uma história original, mas é situação que não deixa ninguém indiferente. E como ficar indiferente a Cássia?

Para se transformar na Dulce, a atriz usa uma prótese que lhe estraga os dentes, e tem apenas uma saia e três blusinhas no figurino. Não usa maquiagem, e não se importa se a iluminação no estúdio vai ou não ressaltar as linhas de expressão. "Eu sou uma atriz, não sou uma celebridade. E a celebridade tem outro compromisso, faz questão da capa de revista, de sair nas colunas, de estar sempre bonita e de dizer para o autor que ela quer fazer uma mulher bonita. Esse não é o meu discurso, tanto que eu tenho a cara que eu tenho. Não fiz plástica, nem vou fazer. Mas devo fazer uma próxima novela na qual serei uma perua. E se eu fizer mesmo, vou colocar botox", revela, animada com a possibilidade de rejuvenescer para o provável próximo papel e voltar ao natural seis meses depois. "A gente faz o que tem de fazer para servir à história."

Exemplo. Mãe de quatro filhos, ela mesma se identifica com a saga de Dulce para botar Guilherme no caminho certo - apesar de ter sido preso como falso médico, ele ainda está longe de se emendar e deve aprontar ainda mais. Mas ao contrário da maioria dos telespectadores, que tendem a sentir pena, Cássia está mais interessada em escancarar a responsabilidade da personagem na formação do caráter do filho. "Um filho pode levar uma mãe à loucura. Eles são cruéis, e sabem como fazer de você, mãe, uma escrava. A gente escolhe o pior caminho para educar, lambe o filho o tempo todo, como se ele fosse um rei dentro de casa", observa. "Acho interessante que o Walcyr está fazendo a Dulce questionar onde é que ela errou. Esse filho é ruim? É. Mas e a mãe? Qual foi o papel dela nisso? É claro que ela quis dar para o filho o que ela não teve - 99% das mães erram assim. Ok, você dá tudo, mas tem de ensinar a responsabilidade, o respeito, a cidadania."

Além de ser grande personagem, Dulce é também mais uma mãe na carreira de Cássia, que há pouco era a Francisca, a mãe em espírito da novela Escrito nas Estrelas (2010), e antes foi a Mariana, mãe repressora de Paraíso (2009), e a Ana, mãe desesperada de Barriga de Aluguel (1990), entre tantas outras mães no teatro e no cinema. Para a atriz, isso tem a ver com a sua idade - 55 anos, "idade de mãe". "Acabei de receber uma peça do Zé Wilker para fazer uma mãe. E eu adoro, porque esse tema me interessa. Família para mim é tudo, não existe assunto melhor."

Dizer que família é tudo não é mera força de expressão. Com muita naturalidade ao falar da vida pessoal, Cássia fica com os olhos brilhando ao falar da rotina de casa. Quem a acompanha desde os tempos em que ela causou frisson e virou modelo de mulher de coragem ao protagonizar uma campanha de prevenção contra o câncer de mama, com os seios de fora em 1989, já deve ter reparado que o sonoro Cássia Kiss de antes, perdeu um S e recebeu um Magro. É o sobrenome do psicanalista João Magro Filho, seu marido há três anos. "É claro que eu tinha de adotar o nome dele. Foi uma homenagem e ele ficou muito orgulhoso no dia em que eu fiz isso", diz ela, para deixar a meia dúzia de mulheres que ouvem a conversa nas nuvens, ao contar como a vida pode ser maravilhosa, feito aquela música que ela chegou a cantar com Ivan Lins em 1985. "Mas eu mereço esse casamento, viu? Sofri muito, tive péssimos casamentos, que não desejo pra ninguém. Mas mereci o João, e consegui porque lutei. Não é uma maravilha?"

Entrevista

Cássia Kis Magro

Atriz interpreta a sofrida Dulce na novela das 7 da Globo, Morde & Assopra

‘para Mim, Sucesso É Algo Natural’

Intérprete de grandes mulheres, ela diz que a dedicação integral às personagens é receita que não falha

Qual a chave para interpretar uma mulher tão humilde quanto a Dulce?

A primeira informação que eu tive sobre a personagem foi o Papinha (Rogério Gomes, diretor) que me deu, dizendo "vamos fazer uma mulher humilde?". E eu, que gosto de ir no extremo, falei "muito humilde, né?". Daí, comentei isso com meu marido, o João, e fomos procurar essa mulher. Você precisa começar de algum lugar, ter um trabalho de pesquisa, como se buscasse uma inspiração. Fomos para Recife. Na rua, encontramos uma mulher de saia branca, blusa de banlon cor-de-rosa, chinelo e cabelo preso. Ia empurrando um carrinho de mão cheio de banquinhos de madeira que ela fazia e vendia por R$ 5. Vinha cantando. Ficamos com esse registro. E eu disse pro Papinha e pro Walcyr: "Quero fazer essa mulher".

Sempre teve liberdade para compor personagem assim?

Desde sempre. Meus colegas costumam dizer que eu faço teatro na televisão.

Foi essa profundidade toda que fez a Dulce crescer tanto em cena, mais do que o autor havia planejado?

Personagem não tem tamanho. Tanto é que eu nunca rejeitei personagem por causa disso. Quem dá o tamanho do personagem é o ator.

Por isso andam dizendo que você roubou a cena.

Não gosto disso, acho bobagem. Me divirto muito com tudo o que está acontecendo, mas sempre tive critério para construir personagem e sempre tive essa dedicação. Eu fiz personagens tanto ou muito mais interessantes do que a Dulce - fiz Fera Ferida (1993/Ilka Tibiriçá), Pantanal (1990/Maria Marruá), a Ádma de Porto dos Milagres (2001), eu matei a Odete Roitman (em Vale Tudo, 1988) e quando fiz aquela mãe em JK (Maria, 2006), pensava "será que sou eu mesma fazendo?". Mas, desculpe ser tão autorreferencial, isso é resultado de estudo e pesquisa. O que eu acho, e lamento dizer para você, é que isso é raro, pouca gente faz. Então, fazer sucesso com uma personagem é a coisa mais natural do mundo para mim. Engraçado, me deram um prêmio de melhor atriz coadjuvante, num filme que eu filmei durante duas horas (Chico Xavier - O Filme). Por que será que me deram? Porque mesmo para filmar durante duas horas, eu fiz uma história para a personagem. Ela tem conceito, é fundamentada. Não é sentar e dizer a fala.

O que será que fez a história da Dulce chamar tanto a atenção? Uma história que, vamos admitir, não tem originalidade.

Originalidade nenhuma! Essa história já foi contada 50 mil vezes e será contada ainda mais 50 milhões de vezes enquanto existir família. Não existe uma instituição mais atraente do que a família, que é onde estão os verdadeiros conflitos. É exatamente o que interessa. Nós vivemos hoje uma realidade terrível: os pais estão transformando os filhos em manipuladores. A gente escolhe o pior caminho para educar, lambe o filho o tempo todo, trata como se ele fosse um rei. Acho interessante que o Walcyr está fazendo a Dulce questionar onde é que ela errou. Esse filho é ruim? É. Mas e a mãe? Qual foi o papel dela nisso?

É interessante também que ela seja uma mãe humilde com quem a mãe rica pode se identificar.

Mãe rica? Eu estou falando para todas as mães. Quero que você saiba que o discurso para a Dulce, eu, Cássia e mãe de quatro filhos, é que passo muito para ela. Sei onde eu erro, e erro feio com eles. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos e, então, pela formação dos cidadãos. Você fica vendo um cara como o Palocci, e imagina "o que a mãe desse cara fez para ele ser assim?". O que a mãe do Lula fez para ele ser egocêntrico do jeito que ele é? Essa coisa é do berço. São os 15 primeiros anos que você passa com seu pai e sua mãe que determinam quem você vai ser.

A Dulce já teve momentos de levar a audiência às lágrimas. Como ir até a emoção rasgada sem cair no dramalhão?

Acreditar. Eu acredito muito no trabalho, né? Se eu acreditar, vou passar credibilidade. Por isso, não corro o risco da pieguice e não tenho essa preocupação. / P.V.