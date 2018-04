Dante faz o ator se ver no espelho

Quando você fez o Anesinho da série 'Filhos do Carnaval' (HBO/2006), seu trabalho apareceu depois de muito tempo e surpreendeu. Como foi sua volta à TV?

Isso está muito ligado à minha vida pessoal. Quando entrei em recuperação, fiz um episódio da série A Justiceira (1997). Daí, não sei por que cargas d'água e por motivos que não cabem a mim julgar, não fui tendo oportunidades para bons personagens - era chamado só para participações. Nestes 13 anos de recuperação, fiz o filme Jogo Subterrâneo (2005), o Filhos do Carnaval, e uma novela na Band (Paixões Proibidas/2006). Depois, achei que fossem pintar outras coisas, mas não pintou nada. Bateu uma angústia enorme, já estava com viagem marcada.

Foi quando o Fernando Meirelles te ligou.

É. E eu estava com a auto-estima tão baixa que achei que fosse trote! Atendo o telefone e ouço "Felipe, aqui é o Fernando Meirelles!". Pensei "não é possível..." Você fica anos cavando uma oportundidade, e ela não vem... Quando eu digo que foram 12 anos procurando uma boa oportunidade, quero dizer 12 anos mesmo. Na batalha, entendeu? Não estou aqui exagerando.

Entendi. E há um simbolismo nessa sua volta. É inegável o paralelo entre a história do Dante e a sua trajetória.

Não deixei de pensar nisso. O personagem tem essa volta, é um correndo atrás da vida. E apesar do medo e da dúvida, quando é convidado para dirigir a companhia, ele vai - apesar da sombra no seu passado. De uma certa maneira, é tudo o que eu estava buscando.

Fico imaginando como foi quando você começou a ler o texto e se tocou do contexto.

Pois é... Fiz um paralelo, sim. Com certeza, não é uma coisa que você fala agora e me surpreende. Antes de começar, vi ali uma coisa muito clara da minha vida, de uma recuperação e volta. Engraçado, porque é a mesma coisa que acontece com o Dante.