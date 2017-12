Dante e Clarice reatam casamento

Com o fim próximo, Sete Pecados sai desatando nós. Os mocinhos Dante (Reynaldo Gianecchini) e Clarice (Giovanna Antonelli) acabam reatando após a morte de Flávio (Paulo Betti), que deixa o caminho livre após sofrer um aneurisma cerebral. Veja também: Atriz se passa por homem na trama Silvia tenta matar filho de Ferraço A doceira é seqüestrada por Pedro (Sidney Sampaio), mas acaba sendo salva pelo ex-marido. Beatriz (Priscila Fantin) não gosta nada disso. Mas a reação dela não é a esperada. Ela toma uma poção preparada pelos anjos, que a livra do pacto do mal que fez com Barão (Ailton Graça) e Ágatha (Cláudia Raia). Arrependida, a patricinha se torna boa pessoa. Em clima de redenção total, ela fica livre da prisão, fica sabendo que é herdeira dos bens de Flávio e, de quebra, arranja um novo amor - o delegado Amadeu (Carlos Casagrande).