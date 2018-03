Dani se casa com Alex e Luca é o padrinho O clima de romance entre Dani (Rosanne Mulholland) e Luca (Caetano O?Maihlan) acabará tão rápido quanto o efeito da poção do amor de Maria (Berta Zemel) na novela da Band. O casal foge, mas é achado por Alex (Alexanndre Barros) e Érika (Marisol Ribeiro). Dani retoma então os preparativos do casamento com Alex. Ela convidará Érika para madrinha e a falsa amiga aceitará, sob a condição de Luca ser o padrinho. Arrasada, ela dirá sim a Alex no altar.